Москва, , 14:33 — REGNUM Компания F-MotorSport и дизайнер Виктор Пунтус создали пляжную версию Lada Niva. Изображение автомобиля размещено в интернет-портфолио дизайнера в Behance.net.

Пляжная версия Lada Niva Behance.net

Изначально проект был заказан одним из дилеров АвтоВАЗ, однако он отказался от этой затеи из-за недостатка средств. Тем не менее разработчики не только завершили проект, но и организовали мелкосерийную сборку пляжной модели.

Новинка позиционируется авторами проекта, как безопасная альтернатива квадроциклу. У Niva срезана крыша. При этом рамка лобового стекла и проемы дверей были сохранены. Также у машины имеется съёмный пластиковый верх, который крепится на жёсткий каркас из стали.

Двери авто можно при желании снять. На выбор покупателю предложат либо стандартные, либо миниатюрные двери. Передние кресла модели обшиты моющимися материалами, а задние сиденья демонтированы.

Цена пляжной Lada Niva составляет 1,2 млн рублей.

Ранее АвтоВАЗ представил новую пятидверную версию вседорожника Lada Niva Legend под названием Black. Автомобиль создан на основе комплектации Urban. Стоит базовая версия модели 729 900 рублей.

Читайте также: Модели Lada Vesta оснастили обновлённой системой мультимедиа