Токио, 27 января 2021, 14:15 — REGNUM Японский автопроизводитель Mazda представил рестайлинговый кроссовер Mazda CX-5 для европейского рынка. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Модернизация не затронула экстерьер кроссовера. Основные изменения произошли в оснащении и технической части машины.
Теперь под капотом CX-5 функционирует турбированный мотор рабочим объёмом 2,2 литра мощностью 184 л. с. Он агрегатируется с передним приводом.
В бюджетной комплектации рестайлингового авто установлен двухлитровый бензиновый агрегат на 165 «лошадей», который также сочетается с передним приводом.
Новая версия CX-5 оснащена системой мультимедиа с большим тачскрином размером 10,25 дюйма. Также у авто стала более чувствительная педаль газа, а шестискоростная коробка «автомат» стала еще плавнее.
Ранее в РФ начались продажи нового компактного кроссовера Mazda CX-30. Выпуск новинки налажен на заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке.
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