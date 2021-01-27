Токио, , 14:15 — REGNUM Японский автопроизводитель Mazda представил рестайлинговый кроссовер Mazda CX-5 для европейского рынка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Модернизация не затронула экстерьер кроссовера. Основные изменения произошли в оснащении и технической части машины.

Теперь под капотом CX-5 функционирует турбированный мотор рабочим объёмом 2,2 литра мощностью 184 л. с. Он агрегатируется с передним приводом.

В бюджетной комплектации рестайлингового авто установлен двухлитровый бензиновый агрегат на 165 «лошадей», который также сочетается с передним приводом.

Новая версия CX-5 оснащена системой мультимедиа с большим тачскрином размером 10,25 дюйма. Также у авто стала более чувствительная педаль газа, а шестискоростная коробка «автомат» стала еще плавнее.

Ранее в РФ начались продажи нового компактного кроссовера Mazda CX-30. Выпуск новинки налажен на заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке.

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