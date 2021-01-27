Вашингтон, , 13:34 — REGNUM Американская межпланетная станция OSIRIS-REx сойдёт с орбиты астероида Бенну и отправится к Земле в середине мая текущего года. Сообщение об этом опубликовано на сайте миссии.

Путь назад займёт более двух лет, аппарат на Земле ждут в конце сентября 2023 года. Зонд OSIRIS-REx был запущен в 2016 году для исследования астероида (101 955) Бенну и забора грунта с его поверхности.

Бенну интересен для планетологов, изучающих формирование Солнечной системы. Поверхность этого небесного тела покрыта крупными булыжниками, в породах есть вода.

Заместитель руководителя миссии OSIRIS-REx Майкл Моро рассказал, что уход с орбиты астероида наиболее выгоден примерно 10 мая, это позволит аппарату сберечь топливо и за счёт этого ещё раз приблизиться к поверхности Бенну и сделать снимки. Их учёные хотят сравнить с изображениями 2019 года.

Руководитель планетологического отделения NASA Лори Глейз констатировала, что OSIRIS-REx выполнил все ключевые задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года зонд миссии OSIRIS-REx забрал пробу грунта с астероида Бенну, она упакована в специальную капсулу для доставки на Землю.

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