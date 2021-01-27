Вашингтон, , 12:53 — REGNUM Компания Blue Bird в США оснастила школьный автобус Vision 2022 модельного года мощным мотором от Godzilla V8. Демонстрационное видео с новинкой размещено на YouTube-канале BlueBird Corporation.

Теперь под капотом школьного автобуса функционирует новейший 7,3-литровый мотор V8 мощностью 1114 «лошадей». Также машина получила специальную топливную систему, разработанную компанией Roush CleanTech.

«Эксклюзивное партнерство между Blue Bird, Roush CleanTech и Ford продолжает процветать, поскольку мы запускаем новый двигатель Ford с новейшими топливными системами в наших школьных автобусах Vision и Micro Bird», — заявил президент и гендиректор Blue Bird Corporation Фил Хорлок.

Ранее испанская компания Seat разработала более производительную топовую версию кроссовера Tarraco. Производительность турбированного движка равна 245 л. с. Мотор сочетается с семискоростной роботизированной коробкой передач DSG и приводом 4×4 (4Drive).

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