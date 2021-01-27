Москва, , 11:30 — REGNUM После первых трех лет эксплуатации в России меньше всего теряют в цене машины компаний: Toyota, Volkswagen, KIA и Hyundai. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

Среди моделей наиболее выгодно можно перепродать кроссовер Hyundai Creta. За три года стоимость автомобиля снизилась всего на 9,7% от его первоначальной цены.

Второе место в этом рейтинге у кроссовера Mazda CX-5. Эти авто при перепродаже стоят на 11,4% меньше первоначальной стоимости. На третьем месте разместился седан Mazda 6-й серии. При перепродаже он сохранит 84,5% своей начальной цены.

Далее по списку идут: кроссовер Toyota RAV4 (84%) и KIA Sorento (82,73%).

Напомним, в прошлом году перепродажи легковых машин в России увеличились по сравнению с 2019 годом на 1,7%, до 4 850 039 единиц.

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