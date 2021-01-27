Берлин, , 10:54 — REGNUM Немецкие тюнеры из ателье Brabus разработали более мощную версию Mercedes-AMG A45 S. Об этом сообщается на сайте «Центральная служба новостей».

Новинка получила название Brabus B45.

416-сильный турбированный мотор автомобиля рабочим объёмом два литра тюнеры дофорсировали до 444 «лошадей». Такой движок позволяет разогнаться авто до 100 км/ч на 0,2 секунды быстрее, чем базовый вариант агрегата. Теперь Brabus B45 набирает «сотню» за 3,7 секунды. При этом максимальная скорость машины осталась прежней — 270 км/ч.

Также специалисты ателье модернизировали подвеску хетчбэка, сделав её жёстче. Дорожный просвет модели стал меньше на 30 мм. Внешне рестайлинговый Brabus B45 выделяется стильными 20-дюймовыми колёсными дисками Brabus Monoblock.

Цена нового хэтчбека пока не называется.

Напомним, тюнинг-ателье Brabus GmbH было создано в 1977 году Клаусом Бракманом и Бодо Бушманом. В названии сложены начальные буквы фамилий её создателей. Ателье расположено в немецком городе Ботроп. Основной деятельностью компании является моторный и кузовной тюнинг автомобилей, выпускаемых концерном Daimler AG.

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