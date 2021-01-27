Киев, 27 января 2021, 10:44 — REGNUM Военно-морские силы (ВМС) Украины получат в 2021 году беспилотные летательные аппараты турецкого производства Bayraktar ТВ2. Об этом заявил командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, сообщила 26 января пресс-служба ведомства.
Контр-адмирал поблагодарил турецких партнёров за сотрудничество. В свою очередь генеральный директор Baykar Makina Халук Байрактар пообещал всегда делиться опытом с украинской стороной.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции прошли испытания нового тяжёлого ударного беспилотника Bayraktar Akinci, оснащённого двигателями украинского производства.
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