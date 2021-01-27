Москва, , 10:38 — REGNUM Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности «Тор-М2» станет межвидовым, также у него появится корабельный аналог для Военно-морского флота России. Об этом сообщил гендиректор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов.

Он напомнил, что с принятия на вооружение в 1986 году «Тор» прошёл три волны серьезных модернизаций, все они кардинально повысили боевые возможности комплекса.

Зиятдинов в интервью журналу «Национальная оборона» подчеркнул, что работы по совершенствованию комплекса непрерывно продолжаются. Так, в модельном ряду зенитно-ракетного комплекса появятся изделия на колесном плавающем шоссе.

Как сообщало ИА REGNUM, «Тор-М2» является всепогодным тактическим зенитным ракетным комплексом, он способен поражать самолёты, вертолёты, радиоуправляемые ракеты, корректируемые и планирующие авиабомбы, беспилотники и другие объекты.

Ранее в Министерстве обороны заявили о высокой эффективности использования зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» по результатам применения таких машин в Сирии.

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