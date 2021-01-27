Токио, , 10:43 — REGNUM Модельную линейку кроссоверов Toyota в Европе в скором времени пополнит большой кроссовер Toyota Highlander. Об этом сообщает пресс-служба Toyota Motor Europe.

Европейская линейка кроссоверов японского автопроизводителя на данный момент включает в себя две модели — RAV4 и C-HR.

Специалисты Toyota укомплектовали Highlander Hybrid самозаряжающейся гибридной установкой четвёртого поколения.

Силовой агрегат нового автомобиля включает в себя четырёхцилиндровый бензиновый двигатель D-4S рабочим объёмом 2,5 литров и два электромотора (по одному на каждой оси). Задний мотор обеспечивает работу системы AWD-i. Функционирование моторов обеспечивает никель-металлгидридная батарея, которая установлена под вторым рядом сидений. Общая производительность силовой установки составляет 248 «лошадей».

Ранее латвийская компания HGK Motorsport и спортивное подразделение Toyota Gazoo Racing представили 1015-сильную дрифтовую версию автомобиля GR Supra. Модель была специально изготовлена для гонок Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP).

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