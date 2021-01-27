Москва, , 10:32 — REGNUM Робота проекта «Теледроид», предназначенного для работ в открытом космосе, начали изготавливать на предприятии «Андроидная техника». Об этом сообщили 27 января в пресс-службе организации.

Договор с Роскосмосом на производство робота пока не подписан, он находится на завершающей стадии. Стороны подписали техническую часть, но пока не подписали юридическую и экономическую части.

«К работам [по изготовлению робота] уже приступили с 1 декабря 2020 года», — сообщили на предприятии ТАСС.

На первом этапе специалисты разработают конструкторскую документацию и создадут ряд прототипов теледроида.

Как сообщало ИА REGNUM, в НПО «Андроидная техника» ранее разработали робота «Фёдора», который уже побывал в космосе. Нового робота «Теледроида» будут привлекать к работам за пределами МКС. Управлять им смогут не только космонавты, но и сотрудники наземного центра.

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