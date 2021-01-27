Нью-Йорк, США, , 09:52 — REGNUM В Соединённых Штатах на аукцион выставили крупную коллекцию предметов времён холодной войны из Нью-йоркского музея шпионажа, в том числе оружие КГБ СССР. Об этом 27 января сообщает Daily Mail.

Отмечается, что коллекция принадлежит владельцу музея Юлиусу Урбайтису. Из-за пандемии галерею пришлось закрыть, а коллекцию выставить на аукцион.

Среди экспонатов — миниатюрные пистолеты, спрятанные в губной помаде и авторучке, а также специальные камеры, скрытые в галстуке, пачке сигарет, пепельнице, портсигаре и перстне.

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Самый дорогой лот — спецнабор для сверления узких отверстий в стенах, в которые можно было бы вставить микрофоны и камеры. Его стоимость оценивается в 4,4 тыс. фунтов.

По данным издания, Урбайтис собирал вещи, связанные с КГБ СССР, на протяжении 30 лет. Всего за всю коллекцию планируется выручить 365 тыс. фунтов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года использовавшийся при съёмках первого фильма про Джеймса Бонда пистолет Walther PP продан на аукционе Julien's Auctions в США за $256 тыс.

В рамках этого аукциона было продано несколько знаковых предметов американского кинематографа. В частности, за $108 тыс. был продан шлем пилота истребителя из фильма «Лучший стрелок» 1986 года и фуражка офицера военно-морского флота США из драмы «Несколько хороших парней» 1992 года.

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