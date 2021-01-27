Амстердам, , 09:52 — REGNUM Дизайнер Нильс ван Рой из Нидерландов представил необычную трёхдверную Ferrari 550 Maranello в кузове универсал. Об этом сообщается на сайте CarAndDriver.

Новинка создана в единственном экземпляре и посвящена модели Ferrari 250 GT SWB по прозвищу Breadvan, которая в 1962 году принимала участие в автомобильной гонке «24 часах Ле-Мана».

Кузовные панели Ferrari 550 Maranello тюнеры заменили на оригинальные, а «корма» сделана из алюминия. Головная оптика у авто взята от Breadvan. От базовой Maranello осталось лишь переднее стекло.

Весит Maranello 1716 кг — немного меньше исходного 550 Maranello. Что же касается двигателя, то он остался прежним. Под капотом авто, как и раньше, функционирует 5,5-литровый атмосферный агрегат V12 производительностью 485 «лошадей» (568 Нм). Мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» и задним приводом.

Ранее компания Ferrari разработала особое исполнение суперкара 488 Pista. При создании новинки специалисты компании были вдохновлены гонками. Сбоку на кузове машины нарисовано число 547, а на крыльях — эмблема фирменного коня.

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