Париж, , 09:35 — REGNUM Для авторынка Европы французский автопроизводитель Peugeot создал коммерческий электрокар e-Partner. Об этом сообщается на портале Elektro KFZ.

Собран e-Partner на модульной «тележке» EMP2. В качестве силового агрегата у электрокара 136-сильный электродвигатель, который питается от литий-ионной батареи на 50 кВт-ч. С таким аккумулятором электрическое авто разгоняется до 100 км/ч за 11,2 секунды. Максимальная скорость модели равна 129 км/ч. Дальность хода машины на одном заряде составляет 275 км.

Для e-Partner автопроизводитель предусмотрел три режима вождения на выбор: Eco, Normal и Power.

Покупатель может выбрать один из двух вариантов колёсной базы модели. Базовый вариант равен 4,4 м, а удлинённый составляет 4,7 метра.

Ранее дилеры PSA (Peugeot-Citroen) в РФ приступили к продажам легких фургонов Peugeot Partner второго поколения. Производство новинок происходит в Калуге на предприятии «ПСМА Рус».

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