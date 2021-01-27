Пекин, , 09:11 — REGNUM Китайский автопроизводитель Dongfeng планирует выпустить на авторынок новый пикап под названием M50 в марте 2021 года. Об этом сообщается на сайте NjCar.ru.

Новинка очень похожа на пикап Hummer H1. Собрана она на основе внедорожника Dongfeng Brave Soldier.

Внешне пикап выделяется однорядной кабиной, нестандартной формой решётки радиатора, а также небольшими круглыми фарами. Данные о габаритах грузовой платформы появятся ближе к официальной премьере авто.

В качестве агрегата у M50 установлен дизельный мотор объёмом четыре литра и производительностью 200 «лошадей» (600 Нм). Агрегатируется «движок» с механической коробкой передач и приводом 4×4.

Продажи Dongfeng M50 стартуют в марте текущего года.

Ранее компания Dongfeng представила новую специальную версию своего компактного кроссовера Fengshen Yixuan GS Black Samurai, построенную на платформе CMP. Основными конкурентами этой модели станут Changan Auchan X5 и Haval M6 PLUS.

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