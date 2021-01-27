Сеул, , 08:50 — REGNUM Официальная премьера электрической модели Hyundai Ioniq 5 состоится 2 февраля 2020 года. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Новинка построена на принципиально новой «тележке» Electric-Global Modular Platform (E-GMP), созданной специально для электромобилей.

Авто будет заднеприводным. Зарядка батареи на 100 км пути будет происходить всего за 5 минут. Кроме того, электрокар будет иметь опцию Vehicle to Load (V2L). С помощью неё электрокар может стать источником питания с напряжением 110 или 220 Вольт.

Hyundai Ioniq 5 создан на основе концепт-кара Hyundai 45, премьера которого прошла в 2019 году. Серийный автомобиль перенял стиль концепта. Внешне новая модель выделяется узкой «пиксельной» головной оптикой, видеокамерами вместо боковых зеркал, большим капотом и необычными пятиспицевыми 20-дюймовыми колёсными дисками.

Напомним, в апреле нынешнего года компания Hyundai планирует провести официальную премьеру своего нового минивэна Custo. Модель будет выпускаться с двумя вариантами моторов. Начальная комплектация модели получит движок рабочим объёмом 1,5 литра и мощностью 170 л. с., а топовая версия будет оснащена двухлитровым мотором производительностью 240 «лошадей».

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