Гуанчжоу, Китай, , 04:22 — REGNUM Провинция Гуандун на юге Китая построила более 120 тыс. базовых станций 5G и на практике реализовала покрытие новыми сетями региона Дельты Янцзы, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно данным, предоставленным на четвертой сессии Собрания народных представителей Гуандуна 13-го созыва, провинция обзаведется 220 тыс. базовых станций 5G к концу 2022 года, когда число пользователей новых сетей достигнет 60 млн.

Ведущие телекоммуникационные компании Китая, включая Huawei и ZTE базируются в провинции Гуандун, что делает этот регион первопроходцев в сфере современных технологий телекоммуникаций.