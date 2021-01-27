Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Snapchat стремится расширить свой интерфейс технологиями дополнительной реальности (AR) и для этого приобрел британский стартап Ariel AI, который занимается искусственным интеллектом и фокусируется на AR. Об этом 26 января сообщает Business Insider.

Стартап Ariel AI был основан в 2018 году в Лондоне командой бывших работников Google и Facebook.

Ariel AI сфокусировал свою работу на такой сфере искусственного интеллекта, как Компьютерное зрение — эту технологию используют для обнаружения, отслеживания и классификации объектов. Она также используется для создания дополнительной реальности.

За последние годы американские IT фирмы приобрели несколько британских AI стартапов. Google купил компанию DeepMind в 2014 году за $600 млн. Также Twitter приобрел Magic Pony Technology за $150 млн, а Facebook купил Bloomsbury AI по сделке стоимостью $30 млн.