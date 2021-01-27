Вашингтон, , 09:41 — REGNUM YouTube сообщил 26 января, что их версия TikTok собрала 3.5 млрд просмотров всего за один день во время тестирования приложения в Индии. Об этом сообщает CNBS.

YouTube не поделился статистикой сервиса в целом, но заявил, что 2 млрд зарегистрированных пользователей посещают приложение каждый месяц. Также каждый день пользователи просматривают видео на млрд часов.

В 2020 году YouTube создал функцию YouTube Shorts. Она позволяет публиковать короткие вертикальные видео продолжительностью не более 15 секунд.

Компания провела первые тесты в Индии в сентябре. Shorts во многом похож на TikTok — предоставляет опцию добавления музыки, изменения скорости видео и т. д

Главное различие между приложениям заключается в том, что YouTube Shots позволяет создавать видео длительностью до 15 сек, а TikTok до 60.