Вашингтон, , 21:37 — REGNUM Американские истребители пятого поколения F-22 и F-35 уязвимы и вовсе не невидимы, сообщает издание The National Interest.

Издание отмечает, что «стелс-технологии» не являются «шапкой-невидимкой», а современные российские радиолокаторы на значительных расстояниях обнаруживают и F-22 и F-35.

«Скорее, «стелс» — это обобщающий термин для конструктивных особенностей, уменьшающих вероятность обнаружения истребителя», — отмечает издание.

Кроме того, авторы National Interest отмечают, что в случае классического воздушного боя F-22 и F-35 уступят российскому Су-57 по всем параметрам, став его легкой добычей.

По мнению экспертов, причина заключается в том, что F-35 не создавались для завоевания господства в воздухе, а предназначены для действий против пассивного противника.

Как сообщало, в январе 2021 года исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер перед уходом с поста главы Пентагона на пресс-конференции назвал истребитель F-35 куском «отходов жизнедеятельности».

Напомним, ранее военные США выявили в истребителе F-35, самом дорогом летательном аппарате в мировой истории, 871 конструктивный дефект, которые корпорация-производитель Lockheed Martin так и не устранила.

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