Санта-Клара, США, , 21:21 — REGNUM Intel представила новые видеокарты начального уровня Iris Xe DG1. Об этом 26 января сообщил портал Wccftech.

В компании отметили, что эти устройства предназначены только для OEM производителей (устройства продаются сторонними компаниями под другими торговыми марками). Видеокарты на базе DG1 будут продавать тайваньская ASUS и китайская Colorful. DG1 от ASUS получит пассивную систему охлаждения, а видеокарта от Colorful — систему с двумя вентиляторами.

https://twitter.com/liliputingnews/status/1354098578180993024

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Iris Xe DG1 выполнена на базе архитектуры 10 нм SuperFin, оборудована 4 гигабайтами видеопамяти, её графический процессор работает на частоте от 1700 ГГц. Отмечается, что производительность устройства будет на уровне 2,17 терафлопс, что больше, чем у консоли PlayStation 4. При этом потребление энергии (TDP) будет на уровне 30 Вт.

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