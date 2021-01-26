Кострома, , 17:51 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало видео, снятое во время массового парашютного десантирования совместно с бронемашинами БМД-4М.

Ролик опубликован 26 января каналом Минобороны в видеохостинге YouTube.

Всего в ходе этих учений было совершено более 650 прыжков с парашютом, а также было проведено десантирование боевых машин БМД-4М.

Видео показывает все этапы десантирования, начиная с погрузки боевых машин в самолет и заканчивая приземлением бронетехники в зоне высадки.

Отмечено, что интервал отделения десантников от самолета составил 0,7 секунды на скорости более 360 км/ч.

Напомним, боевая машина десанта БМД-4М весит 14 тонн и вооружена двумя пушками 100-мм и 30-мм калибра, а также 7,62-мм пулеметом. Бронемашина с экипажем из трех человек может перевозить пять бойцов в десантном отделении, развивать скорость до 70 км/ч, а также самостоятельно преодолевать водные преграды.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карачаево-Черкесии разведчики Юга России соревнуются в горном троеборье