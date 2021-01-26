Берлин, , 14:15 — REGNUM В сети появилось видео дорожных испытаний прототипа рестайлингового седана Mercedes-Benz C-Class. Видеоролик размещён на YouTube-канале walkoARTvideos.

Рестайлинговый автомобиль позиционируется автопроизводителем как прямой конкурент BMW 3 Series.

Как видно из видео, камуфляжной плёнкой у авто были прикрыты лишь передняя и задняя части кузова. Ожидается, что авто будет иметь более узкие фары и модернизированную заднюю оптику.

В салоне автомобиля появится информационно-развлекательная система, похожая по стилю на мультимедиа нового S-class 2021 модельного года.

Что же касается моторной гаммы, то она пока держится в секрете. Однако известно, что она не будет сильно отличаться от той, что Mercedes предлагает сейчас.

Официальная премьера автомобиля состоится в самое ближайшее время.

Ранее компания Mercedes-Benz провела премьеру электрокроссовера EQA мощностью 140 кВт. Ёмкость аккумулятора модели составляет 66,5 кВт-ч. Она позволяет проехать электромобилю на одной зарядке 486 км (по циклу NEDC).

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