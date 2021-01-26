Москва, , 14:00 — REGNUM Отстыковка российского грузового корабля «Прогресс МС-15» Международной космической станции (МКС) запланирована на 9 февраля, говорится в распространённом 26 января сообщении NASA.

Отмечено также, что российский космонавт Сергей Рыжиков приступил к упаковке грузовика перед его отправлением.

Российский автоматический космический корабль «Прогресс МС» разработали специально для обслуживания орбитальных станций. На нём на МКС доставляют топливо, научное оборудование, воду, продовольствие и другие грузы, также с его помощью корректируют орбиту станции.

Читайте также: Высота орбиты МКС изменена при помощи корабля «Прогресс МС-14»

А также: На МКС ждут микроскоп для поиска мест возможных утечек