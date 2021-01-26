Сеул, , 13:50 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai создал робота DAL-e AI, который может консультировать клиентов компании. Об этом сообщается на сайте Sendigital.

Искусственный интеллект (ИИ) позволяет роботу вести диалог и консультировать клиентов о продуктах и услугах, предлагаемых производителем. Ещё с DAL-e AI можно общаться с помощью голоса, можно также взаимодействовать через его сенсорный экран. Также робот может распознавать лица и тех, кто зашёл в выставочный зал без маски.

Вес DAL-e равен 80 килограммов, а его габариты составляют 1160×600×600 мм.

По мнению автопроизводителя, за такими роботами будущее. DAL-e уже провёл свой первый рабочий день в дилерском центре Hyundai в Сеуле. Опыт роботизации также будет распространён и на другие автоцентры компании.

Ранее стало известно, что компания «Вектор» в селе Киинск в Хабаровском крае планирует открыть сельскохозяйственный комплекс, где дойку коров доверят роботам пятого поколения.

Читайте также: В России разработают роботизированные карьерные самосвалы