Сеул, , 13:40 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Samsung представил виртуальную версию автомобиля Digital Cockpit, которая может трансформироваться в офис или видеостудию. Демонстрационное видео с машиной размещено на канале Samsung Newsroom в YouTube.

В автомобиле есть выдвижной дисплей размером 49 дюймов. При активации дисплей выдвигается перед лобовым стеклом машины, закрывая собой обзор. Этот экран можно использовать для видеоигр, просмотра фильмов, видеоконференций, а также для управления и создания контента.

Управление опциями автомобиля-трансформера осуществляется на двух сенсорных дисплеях. Первый экран размером 8,8 дюйма расположен на рулевом колесе, а второй, размер которого составляет 13,2-дюймов, находится на центральной консоли. В машине также имеется скоростной интернет 5G.

Ранее компания General Motors на онлайн-выставке CES представила концепты транспорта будущего, которые помогут пассажиру добраться до нужной точки без пробок. Новинки представляют собой летающий автомобиль Vertical Take-Off и наземную автономную капсулу Landing Drone.

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