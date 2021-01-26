Берлин, , 11:52 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi представил свой третий купе-кроссовер Q5 Sportback. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Лицевая часть и корма нового авто выполнена в стиле уже представленного ранее Audi Q5. От него же новинка получила интерьер. Внутри Q5 Sportback есть мультимедийная система MIB 3, новый десятидюймовый дисплей и виртуальная «приборка». Также машина оснащена помощниками вроде системы удержания в полосе движения, парктроником и другими опциями.

На рынке Европы Audi будет реализовываться с тремя версиями мотора. Два двигателя будут иметь прямой впрыск с турбонаддувом (TDI) и один с турбированным двигателем с послойным впрыском топлива (TFSI). Производительность этих движков составляет от 204 до 286 л. с. Стоит отметить, что все моторы соответствуют эконормам Euro 6d ISC-FCM AP.

На данный момент самой производительной версией обычного Audi SQ5 является бензиновая 349-сильная модификация с мотором V6 на три литра.

Ранее глава российского отделения Renault Ян Птачек заявил, что средняя стоимость моделей французского автопроизводителя в России выросла примерно на 10%. При этом он отметил, что цены на автомобили бренда в стране будут расти и в 2021 году.

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