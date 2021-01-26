Токио, 26 января 2021, 09:11 — REGNUM Компания Mitsubishi выпустила видеоролик о том, как новый Outlander проходит последнюю настройку и тестирование. Видео размещено на официальном сайте автопроизводителя.
Глобальная премьера машины планируется 16 февраля нынешнего года. Новый Outlander получит модернизированную умную систему полного привода Super All-Wheel Control (S-AWC). Она обеспечит водителю вседорожника уверенность и безопасность при любых погодных и дорожных условиях.
Стоит отметить, что новинка уже прошла многочисленные испытания в самых суровых дорожных и погодных условиях. Также доработанный автомобиль будет габаритнее и производительнее, чем предыдущая версия.
«Мы использовали все накопленные нами знания о вождении по дорогам и бездорожью из многолетнего опыта участия в ралли гонках и применили их для усовершенствования новой платформы нашей системы Super All-Wheel Control (S-AWC)», — заявил главный инженер нового Outlander Кентаро Хонда.
Напомним, дилеры Mitsubishi в России по итогам прошлого года реализовали на 30% меньше автомобилей, чем в 2019 году. В общей сложности за год в стране было продано 28,15 тыс. машин японского бренда.
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