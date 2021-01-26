Нью-Дели, , 08:33 — REGNUM Специально созданная для Индии модель Skoda станет первым серийным автомобилем на платформе MQB-A0-IN. Об этом сообщается на сайте Focus.

Новинка может похвастаться ярким дизайном, комфортабельностью и высоким уровнем безопасности. Официальная премьера Kushaq планируется в Индии в марте нынешнего года.

«Запуск нашего нового Skoda Kushaq знаменует начало новой эры для Skoda Auto на Индийском субконтиненте», — заявил гендиректор Skoda Auto Томас Шефер.

Он добавил, что Kushaq первая модель из четырех новых среднеразмерных моделей Skoda и Volkswagen, которые будут собраны на модульной «тележке» MQB-A0-IN. Эта платформа была специально адаптирована для индийского рынка.

«Я уверен, что эта модель понравится нашим индийским клиентам», — выразил уверенность глава Skoda.

Колесная база автомобиля равна 2651 мм. В зависимости от комплектации новинка будет иметь светодиодную головную оптику и светодиодные дневные ходовые огни (ДХО).

Под капотом модели будет работать TSI объёмом 1,0 либо 1,5 л. Покупателям будут доступны версии с 6-скоростной «механикой», 6-скоростным «автоматом» и 7-скоростным «роботом».

Напомним, в России по итогам 2020 года лифтбэк Rapid стал самым продаваемым автомобилем чешской марки Skoda. При этом всего за год в стране было продано 94,6 тыс. автомобилей Skoda — на 6,8%, чем в 2019 году.

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