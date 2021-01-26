Шанхай, Китай, , 04:33 — REGNUM Шанхай построит 8000 уличных базовых станций 5G в 2021 году в рамках усилий ускоренного строительства новой инфраструктуры в цифровую эпоху, сообщает агентство Синьхуа.

Шанхай сфокусируется на цифровой трансформации и ускоренном строительстве цифрового хаба мирового уровня значимости, заявил мэр города Гун Чжэн во время правительственного доклада на пятой сессии Шанхайского собрания народных представителей 15-го созыва.

Гун также добавил, что Шанхай будет и дальше развивать цифровую экономику в 2021 году, сфокусировавшись на таких ключевых направлениях как «умные фабрики», промышленный интернет и платформы электронной коммерции.

На конец октября 2020 года Шанхай построил в общей сложности 31 400 уличных базовых станций 5G и 49 800 малых базовых станций в помещениях, обеспечив постоянное расширение зоны покрытия сетями нового поколения городского центра и ключевых пригородов.

Согласно черновику 14-го пятилетнего плана (2021−2025), Шанхай займется развитием автономных сетей 5G и обеспечит полное покрытие ими города к 2025 году. Средняя скорость скачивания информации в таких сетях достигнет 500Мбит/с.