Москва, , 04:24 — REGNUM Первый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Восточный» в 2020 году состоится 25 марта — на месяц позже запланированной даты, сообщили осведомлённые источники в ракетно-космической отрасли.

«Старт отложен на 25 марта», — цитирует РИА Новости собеседника.

Он добавил, что эта дата тоже не является окончательной, и позже может быть принято решение о переносе пуска. Информацию подтвердил другой источник.

Напомним, при помощи ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» на орбиту планируется доставить 36 британских спутников связи OneWeb.

Читайте также: В Роскосмосе рассказали о пусковой кампании 2021 года

Читайте ранее в этом сюжете: В Роскосмосе объявили о росте доли успешных пусков до 97%