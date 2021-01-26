Цзинань, Китай, , 03:20 — REGNUM Китай пробурил железнодорожный и автомобильный тоннель под рекой Хуанхэ в столице провинции Шаньдун городе Цзинань, создав самый крупный в стране тоннель на текущий момент, построенный при помощи проходки щитовым способом, сообщает агентство Синьхуа.

Общая протяженность тоннеля достигает 4760 метров. Проект разработан для обеспечения прокладки двусторонней шестиполосной автомагистрали на верхнем уровне и железнодорожно-транзитной линии на нижнем уровне, сообщили в компании China Railway 14th Bureau Group Co., Ltd., которая занимается проектом.

Протяженность тоннеля под руслом реки Хуанхэ достигает 2519 метров, которая находится на пять метров выше центра Цзинаня, образуя так называемую «висячую реку». Тоннель имеет внешний диаметр 15,2 метра и был создан двумя щито-тоннельными машинами.

Ожидается, что тоннель откроется для движения транспорта в октябре этого года. Поезда под рекой Янцзы в Цзинане займет четыре минуты на автомобиле или 2,5 минуты на метро, что почти на час быстрее, чем самым быстрым из ныне существующих способов.