Ханчжоу, Китай, , 02:39 — REGNUM В столице провинции Чжэцзян на востоке Китая городе Ханчжоу была представлена технология распознания отпечатков носа домашних питомцев, сообщает агентство Синьхуа.

В настоящее время технология применяется при регистрации лицензии на владения собаками, и, как ожидается, позволит отслеживать потерявшихся животных и осуществлять цифровое управление питомцами в городе.

«Мы испытывали технологию с сентября 2020 года и продолжим расширять приложение в будущем», — заявил представитель бюро Чжу Янь.

Отпечатки носа домашних питомцев схожи с отпечатками пальцев человека тем, что они также уникальны у каждого. Цифровая лицензия на собак может быть получена немедленно в Ханчжоу при помощи специального приложения после того, как хозяин загрузит в базу данных фотографии и прочие необходимые данные.