Сан-Антонио, США, , 01:45 — REGNUM Компания SpaceX отложила запуск девятого прототипа межпланетного корабля Starship, сообщили 25 января авторы канала NASASpaceflight, которые вели прямую трансляцию подготовки к запуску.

Отмечается, что SpaceX закрыла дороги, ведущие к площадке в Южном Техасе, однако не стала эвакуировать местных жителей. «Попытки запуска 25 января даже не предпринимались», — сделали вывод в издании Arstechnica, которое также отслеживает работу компании.

«Возможно, ветер на стартовой площадке был слишком сильным — были отмечены порывы на поверхности со скоростью около 30 миль в час», — написали они.

Компания SpaceX разрабатывает корабль Starship и сверхтяжёлую ракету FalconHeavy для пилотируемых полётов на околоземную орбиту и за её пределы. В частности, основатель компании Илон Маск рассчитывает, что эти корабли смогут использоваться для полётов на Марс.

Предполагается, что запуск состоится 26 января, когда появится следующее шестичасовое окно и стихнет ветер.

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