Москва, , 08:32 — REGNUM Возобновление укладки российского газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании судном «Фортуна» стало поводом для бурного обсуждение среди интернет-сообщества. Граждане выразили свою точку зрения 25 января в социальной сети Facebook.

«Вспомнился анекдот: «Ты не пой, родная, ты только ходи, туда-сюда, туда-сюда», — написала Галина Щ.

Многие пользователи встретили данную новость с восторгом. Они выразили уверенность, что в скором времени газопровод всё-таки будет достроен и злопыхатели России утрут свои носы.

«Хорошая новость. Северный поток-2 достроят, и газ пойдёт мимо распадающейся Украины, благодаря фашистскому режиму в Киеве. Це добре», — пишет Илья Б.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что, несмотря даже на то, что трубы газопровода будут уложены, не факт, что по ним всё же будет пущен газ. Люди уверены, что проект после своей реализации встретится с большими препятствиями.

«Эти трубы уложены в могилу — деньги на ветер или концы в воду! Проект работать не будет!», — поделился своим мнением Олег В.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что проект уже успел окупиться за счёт тех неустоек, которые были уплачены за постоянные «палки в колёса» от других стран во время строительства.

«За строительство немцы давно расплатились. А всё остальное — спасение утопающих или замерзающих, дело рук самих замерзающих», — считает Людмила В.

Напомним, 24 января судно «Фортуна» возобновило укладку «Северного потока — 2» в водах Дании.