Анкара, , 23:48 — REGNUM Турецкий телекоммуникационный спутник пятого поколения Türksat 5В будет выведен на орбиту в середине 2021 года, сообщает 25 января Anadolu.

По словам министра транспорта и технологий Турции Адиля Караисмаилоглу, Турция продолжает реализацию национальных проектов в космосе. Он напомнил, что в минувшем году Турция запустила спутник Türksat 5A, который достигнет заданной орбиты в июне.

Караисмаилоглу «Продолжается создание спутника 5B. Технические работы завершены, в настоящий момент проводится тестирование спутника. В 2022 году мы выпустим на орбиту также отечественный спутник Türksat 6A».

Напомним, Türksat 5A используется оператором Türksat для обеспечения цифрового телевидения и широкополосного интернета в Турции.