Ханой, , 15:43 — REGNUM Вьетнамская компания VinFast представила три новые модели электрических кроссоверов. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

На данный момент VinFast собирает ряд моделей на лицензионных платформах Opel и BMW. Что же касается новых электромобилей, то они будут построены на фирменной платформе вьетнамской компании.

Первый электрокар автопроизводителя называется VF31. Этот автомобиль относится к C-классу. Длина машины равна 4300 мм, а колёсная база — 2611 мм. В линейке модели есть два мотора, мощность которых составляет 116 и 204 л. с.

Второй электрокар называется VinFast VF32. Он относится к сегменту D. Его длина равна 4750 мм, а расстояние между осями колёс составляет 2950 мм. Производительность этого электромобиля равна 204 л. с. Есть также и более мощная полноприводная версия максимальной мощностью 408 л. с.

Третья электрическая новинка VinFast — это кроссовер VF33. Его длина равна 5 20 мм, размер колёсной базы составляет 3150 мм. Моторная линейка автомобиля аналогичная той, что и у VF32.

Напомним, за первые одиннадцать месяцев прошлого года в РФ было куплено на 72% больше электромобилей, чем за тот же период 2019 года.

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