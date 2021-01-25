Пекин, , 14:37 — REGNUM Китайский автопроизводитель Chery готовится представить рестайлинговую версию полноразмерного премиального кроссовера Jetour X95 Pro. Об этом сообщается на портале Autohome.

Будущая новинка позиционируется компанией как прямой конкурент японской модели Toyota Highlander.

Обновлённый автомобиль оснастили иным передним бампером, модернизированной головной оптикой и другими задними фонарями, вертикальными секциями дневных ходовых огней (ДХО) и новой решёткой радиатора.

Длина рестайлингового авто составляет 4875 мм, а колёсная база равна 2855 мм.

В движение модель приводит турбированный мотор рабочим объёмом 1,6 л производительностью 197 «лошадей» (290 Нм), который сочетается с семискоростной роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Официальная премьера кроссовера запланирована на весну нынешнего года.

Напомним, в прошлом году «Чери Автомобили Рус» открыла в России более 50 новых автоцентров и расторгла контракты с тремя дилерами. На данный момент автомобили марки реализуются на территории России в 112 официальных дилерских центрах.

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