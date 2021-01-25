Москва, , 14:38 — REGNUM Один из резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» создал новую роботизированную систему для молочного производства. Об этом 25 января сообщила пресс-служба столичного технополиса.

Технология предназначена для укладки нарезанного сыра для молочного производства. Предполагается, что её использование позволит повысить эффективность производства и улучшить качество выпускаемой продукции.

Новшество разработки заключается в ее унифицированных элементах производства. Система имеет машинное 3D-зрение, которое сканирует и определяет наличие сыра в месте забора продукта, а дельта-робот производит захват, перенос и укладку сыра на конвейер. Высокая точность движения и кинематики дает максимальную производительность при выполнении высокоскоростных операций по захвату и перемещению продукции.

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