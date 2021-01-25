Буэнос-Айрес, , 14:07 — REGNUM Аргентинский автомобильный энтузиаст переделал УАЗ-469 в автодом. Об этом сообщается на портале Wroom.

Мужчина увеличил колёсную базу в полтора раза. Под капотом машины функционирует дизельный силовой агрегат Isuzu производительностью 125 «лошадей» рабочим объёмом 3,1 литра. Агрегат работает в паре с пятискоростной коробкой передач.

Пассажирское место в кабине имеет вращающееся основание, чтобы поворачиваться в жилую часть фургона. В автодоме установлена стандартная газовая плита с духовкой и вытяжкой. Также аргентинец оснастил автокемпер баком для воды, а также санузлом с раковиной и даже душем.

Кроме того, в автодоме для отдыха предусмотрена небольшая двуспальная кровать. Для вентиляции в крыше имеется большой люк, а на окнах фургона — антивандальные жалюзи.

Ранее компания Nissan провела премьеру автокемпера на основе электрокара e-NV200 EV. Автодом под названием e-NV200 Winter Camper предназначен для зимних путешествий.

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