Анкара, 25 января 2021, 13:53 — REGNUM Турецкий дизайнер Эмре Хусмен показал, как мог бы выглядеть будущий внедорожник компании Bentley в стиле лимитированной модели Bentley Mulliner Bacalar. Изображение концептуальной модели размещено на сайте Flipboard.
Дизайнер назвал своё творение EXP8. Авто получилось гораздо выразительнее, чем Bentley Bentayga.
Спереди концепт выделяется круглыми фарами с длинными зауженными дневными ходовыми огнями. Решётка радиатора украшена цифрой «8».
Модель оснащена большими колёсами, губчатым спойлером и выступающим диффузором. На боковых дверях автомобиля имеются рельефные выштамповки. Корма машины за счёт новых фар стала гораздо изящнее. Кроме этого, модель, нарисованная Хусменом, оснащена скошенной крышей и узкой линией остекления.
Ранее в компании Bentley заявили, что к 2030 году планируют полностью перейти на производство электромобилей.
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