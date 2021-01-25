Москва, , 12:54 — REGNUM Цена самой дешёвой версии кроссовера Audi RS Q8 в России составит 10,24 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Под капотом новинки будет функционировать битурбированный мотор V8 TFSI рабочим объёмом четыре литра. Производительность силового агрегата составит 600 л. с. (800 Нм). Движок сочетается со стартер-генератором на 48 вольт и с восьмипозиционной автоматической коробкой передач. Привод у авто 4×4.

До «сотни» RS Q8 ускоряется за 3,8 секунды. Предельная скорость машины — 250 км/ч. Однако за доплату покупатель может купить более быстрые версии с максимальной скоростью 280 км/ч (доплатив 106 000 рублей) или 305 км/ч (доплатив за 360 000 рублей).

Автопроизводители оснастили модель активным задним дифференциалом, полноуправляемым шасси, а также пневмоподвеской со специальными конфигурациями.

Ранее стало известно, что компания Audi планирует к 2035 году полностью отказаться от выпуска машин с бензиновыми двигателями. Сейчас автопроизводитель завершает разработку плана по поэтапному отказу от бензиновых моторов.

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