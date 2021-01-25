Москва, , 12:44 — REGNUM Система онлайн-слежения, разработанная компаниями VisionLabs и Examus, позволит проводить экзамены и тестирования в вузах без списываний и подлогов. Об этом сообщает 25 января пресс-служба фонда «Сколково».

VisionLabs и Examus — резиденты кластера информационных технологий «Сколково». В основе новой системы лежит компьютерное зрение LUNA Exam. Она также включает систему онлайн-слежения за экзаменом Examus и биометрическую верификацию.

С помощью биометрической верификации система Examus автоматически подтверждает личность студента. Она расширяет возможности аттестации обучающихся, которые находятся в отдаленных населенных пунктах, отмечают разработчики.

«Это особенно актуально для обеспечения контроля во время сдачи экзаменов и тестирований в период массового перехода на дистанционное обучение», — подчёркивается в сообщении.

Во время экзамена система анализирует поведение студента, в том числе оценивает положение головы и направление взгляда, фиксирует разговоры. На протяжении всего сеанса связи проводится верификация личности.