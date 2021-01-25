Варшава, , 12:13 — REGNUM Польское тюнинг-ателье Carlex Design представило обновлённый салон пикапа Toyota Tundra. Снимки салона размещены на сайте компании.

Салон пикапа Toyota Tundra Пресс-служба Carlex Design

Первое, что бросается в глаза в салоне — это вставки цвета Voodoo Blue. Они расположены на руле, дверных картах и креслах. Также тюнеры нанесли на переднюю консоль, сиденья и подлокотники фирменные логотипы.

В машине использованы максимально практичные материалы отделки. При этом салон стал заметно более ярким. Что же касается технической части, то здесь новшеств нет.

Ожидается, что в нынешнем году также состоится премьера третьего поколения полноразмерного рамного пикапа Tundra, который будет предлагаться с шестицилиндровыми движками или гибридными силовыми установками.

Ранее латвийская компания HGK Motorsport и спортивное подразделение Toyota Gazoo Racing создали дрифтовую версию GR Supra. Авто разработано для гонок Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP). Специалисты HGK Motorsport увеличили мощность исходной версии модели до 1015 «лошадей».

Читайте также: Названа дата премьеры Toyota Land Cruiser нового поколения