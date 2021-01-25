Москва, , 11:56 — REGNUM Корпорация «Иркут» намерена выкупить шесть самолётов Sukhoi Superjet 100, которые использовала ирландская авиакомпания CityJet, и передать их в лизинг российским перевозчикам. Об этом пишет 25 января газета «Коммерсантъ».

CityJet — единственный в Европе перевозчик, эксплуатировавший SSJ100. Эта компания заключила договор на поставку 15 самолётов, но успела получить только семь. С 2019 года CityJet не использует российские лайнеры из-за трудностей с обслуживанием и нехватки запасных частей.

В 2016 и 2017 годах самолёты передали ирландской компании в лизинг через специально созданную компанию RJ Leasing Ltd. Деньги на сделку выдала госкорпорация ВЭБ.РФ. Теперь предполагается, что самолёты вернутся в Россию, компании разорвут договор, а RJ Leasing погасит долг за счёт продажи лайнеров.

После доработки и восстановления лётной годности «Иркут» передаст воздушные суда компании «ПСБ-Авиапрофлизинг», которая поставит их отечественным перевозчикам. «Иркут» считает, что шесть самолётов находятся в хорошем состоянии, а реализовать их можно по программе поддержки лизинга российских воздушных судов, которую одобрил в мае 2020 года президент РФ Владимир Путин. О судьбе седьмого самолета не сообщается.

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