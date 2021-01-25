Берлин, , 11:14 — REGNUM В сети появился официальный видеотизер электрического седана Mercedes EQS. Видеоролик с авто размещён на официальном канале компании в YouTube.

На видео показан закамуфлированный седан, который демонстрирует свои возможности на гоночной трассе. Автопроизводитель делает акцент на «непревзойденной управляемости новинки».

Новая модель является электрической версией S-class. При этом она собрана на базе совершенно другой платформы — EVA.

Автомобиль оснащён системой Torque Shift. Она векторизирует крутящий момент. Процесс передачи мощности на каждое колесо зависит от переменных, которые контролируются через центральный контроллер трансмиссии машины или CPC.

Ранее компания Mercedes-Benz выпустила демонстрационное видео с электрическим кроссовером EQA. Мощность этой модели равна 140 кВт (375 Нм). Питается силовой агрегат от аккумуляторной батареи ёмкостью 66,5 кВт⋅ч. Батарея позволяет машине проехать на одной зарядке около 486 км (по циклу NEDC).

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