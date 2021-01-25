Рим, , 10:33 — REGNUM Итальянская компания Ferrari в рамках специального проекта Tailor Made создала особое исполнение суперкара 488 Pista. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

В компании отметили, что при создании новинки специалисты Ferrari были вдохновлены гонками. Сбоку на авто нарисовано число 547, а на крыльях — эмблема фирменного коня. Также модель выделяется 10-спицевыми колёсными дисками.

Что же касается салона, то здесь можно отметить обтянутые кожей кресла и центральную консоль. На сиденьях кресел имеются белые полосы, напоминающие о спортивном характере авто.

Проект Ferrari Tailor Made предлагает любителям итальянской марки широкий выбор персональных настроек модели. Клиенты смогут выбрать для суперкара цвет из широкой палитры, а для салона подобрать понравившуюся кожу, текстиль или иной материал для отделки.

Напомним, самой дальнобойной в мире моделью суперкара является версия Ferrari SF90 Stradale. Полностью заправленное и заряженное авто может проехать более 1100 км.

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