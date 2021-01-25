Москва, , 10:27 — REGNUM Специалисты завершили лётные испытания полезной нагрузки спутника «Экспресс-80», построенного по заказу ФГУП «Космическая связь». Об этом говорится в видео, опубликованном на официальном канале АО «Информационные спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева» (ИСС) на YouTube.

«В ближайшие дни будет принято решение о готовности полезной нагрузки спутника «Экспресс-80» к эксплуатации», — говорится в ролике.

Полезная нагрузка спутника — это 38 активных транспондеров для обеспечения связи и вещания в C-, Ku‑ и L-диапазонах частот. В настоящее время этот аппарат находится на геостационарной орбите, его и спутник «Экспресс-103» доставила в космос в июле 2020 года ракета-носитель «Протон-М».

Спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных на территории РФ и в странах СНГ в нескольких диапазонах. Предполагается, что они проработают в космосе 15 лет.

Читайте также: В 2021 году с «Байконура» планируют провести до 17 пусков — СМИ