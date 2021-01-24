Вашингтон, , 19:55 — REGNUM Американская компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 со 143 спутниками, трансляция велась на сайте компании.

В ходе этого запуска был установлен новый рекорд по количеству спутников, выведенных на околоземную орбиту одной ракетой-носителем.

Действующий рекорд был установлен индийской ракетой-носителем PSLV-C37, которая в феврале 2017 года вывела на орбиту 104 малых спутника.

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