Москва, , 17:34 — REGNUM Работы по созданию современного истребителя-перехватчика, условное обозначение которого — «МиГ-41», начались на предприятиях «Ростеха» в Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте корпорации.

В сообщении говорится, что разработка истребителя, который, по некоторым данным, призван заменить истребитель МиГ-31, уже начата.

Отмечается, что на стадии опытно-конструкторских работ находится проект Перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП).

Как передавало ИА REGNUM, 14 октября 2020 г. источник в российской отрасли авиастроения сообщил, что в России на базе самолетов Ил-96−400М вместо Ил-80 будут созданы новые пункты воздушного управления войсками.

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