Вашингтон, , 15:58 — REGNUM Новые видеокарты AMD на базе архитектуры Navi 31 получит MCM-процессор (многочиповый модуль — несколько кристаллов объединены в одном корпусе). Об этом 24 января сообщил портал VideoCardz со ссылкой на инсайдеров.

Источники утверждают, что он получит 10 240 потоковых процессоров, что позволит даже даже на «консервативной» частоте 1800 МГц получить производительность 36,8 терафлопс при типах вычислений fp32 (одинарная точность вычислений с плавающей запятой).

Издание Wccftech отметило, что поскольку, по имеющейся информации, AMD уже работает над созданием технологии, аналогичной NVIDIA DLSS, то сообщения инсайдеров похожи на правду.

Напомним, в октябре 2020 года AMD представила новые видеокарты серии Radeon RX 6000. Radeon RX 6800 и RX 6800 XT поступили в продажу в ноябре. Ожидается, что RX 6700 XT и RX 6700 будут представлены в марте 2021-го.

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